Fase 2, Lega occupa la Camera. Scontro Carroccio-Fratelli d'Italia. Domani Conte in Aula

I deputati della Lega hanno occupato l'Aula di Montecitorio. Lo riferisce Emanuele Fiano del Pd e lo conferma all'agenzia Ansa un deputato di Fdi. Al momento della chiusura della seduta, i deputati della Lega sono rimasti nell'Emiciclo.

Scontro Lega-Fratelli d'Italia su "occupazione" del parlamento. «Restiamo a oltranza in Parlamento, finché non ci saranno risposte per tutti i cittadini. Madri, padri, imprenditori, commercianti, lavoratori non sanno cosa fare. Non rallenteremo né impediremo il regolare svolgimento dei lavori programmati: porteremo nelle aule, dove resteremo anche quando la seduta è conclusa, le voci dei lavoratori, di chi soffre, dei disabili, di chi è più fragile. Rimarremo finché il governo non darà risposte chiare». Così una nota della Lega.