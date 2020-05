Ventuno anni di amore e famiglia per Gianrico e Simona: auguri da Altomolise.net

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ventuno anni fa Gianrico Pacelli e Simona Santilli si giuravano amore eterno. Da questa unione sono nati i figli Giuseppe e Cecilia presenti nella foto. Una famiglia unita e anche bellissima. Gianrico oltre che marito e padre è anche un nostro ottimo collaboratore.

Così Simona ha riassunto in un post su Facebook il senso di quanto hanno creato: I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici.

(Madre Teresa di Calcutta)

Auguri di buon anniversario ai due sposi e di felicità a tutta la famiglia da Altomolise.net