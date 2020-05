Primo maggio in tempo di Covid, la riflessione della Garante Leontina Lanciano

In questo momento storico particolare, caratterizzato da incertezza e timori, ritengo che la ricorrenza della Festa dei Lavoratori debba avere, oggi più che mai, il carattere della speranza. È in quest’ottica che intendo rivolgere a tutti un messaggio che sia un augurio perché si possa tornare a guardare al futuro con fiducia. Ricordando, sempre, l’importanza del diritto al lavoro, garantito per ciascun cittadino secondo quanto stabilito dalla Costituzione. Quale fondamento della Repubblica italiana, esso è un principio imprescindibile, che si lega alla dignità della persona e al progresso della società.

In occasione di questo Primo Maggio, con l’auspicio in una positiva ripartenza, voglio ricordare che il Garante dei Diritti della Persona è presente sul territorio. La sua attività istituzionale non ha subito alcuna sospensione e nonostante le difficoltà dettate dalle contingenze, prosegue con il consueto impegno, a tutela delle istanze della popolazione.