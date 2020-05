Covid 19, il Comune di San Massimo allenta la pressione fiscale sulle attività commerciali

Anche il Comune di San Massimo pensa alla ripartenza. Il sindaco Alfonso Leggieri ha pensato a due misure per la riduzione della pressione fiscale: riduzione del 30% della Tari ed esenzione totale della Tosap.

Tutto è riservato alle attività commerciali che hanno perso moltissimo durante i mesi di marzo e aprile.

Tutto questo perché le attività sono già duramente paralizzate dalle restrizioni e dagli spazi pubblici adiacenti i locali. L' esercizio delle attività all' aperto rappresenta uno strumento necessario per bilanciare il peso delle limitazioni coattive che interessano gli spazi interni delle strutture nonché degli effetti potenzialmente producibilità come la netta diminuzione della clientela e il calo degli incassi.