Covid 19, Molise ancora in fase 1 sul piano delle visite ambulatoriali, ma Toma pensa alla riapertura anticipata di estetisti e parrucchieri

Mentre il Molise è ancora in fase 1 per quanto riguarda le visite mediche e ambulatoriali, chiuse fino al 18 maggio, il presidente della Regione Donato Toma pensa a riaprire parrucchieri ed estetisti e lo dice a chiare note in consiglio regionale questa mattina.

Un Toma a doppia velocità quindi che blocca di fatto chi deve andare a farsi una visita non urgente in ospedale e nelle cliniche private ma pensa ad aprire le attività che servono alla cura estetica della persona.

Le probabili decisioni arriveranno se la curva del contagio si mantiene così come si è verificato nelle ultime ore con 0 o 1 caso al giorno.

"Avrei voluto prevedere una apertura ancora più anticipata- ha dichiarato Toma- ma una relazione che mi è stata consegnata da Asrem consiglia di tenere chiuso fino al 17 maggio. Stiamo tenendo sotto controllo la pandemia e anche l'ordinanza sulle quarantene scade il 10 maggio e non dopo. Non escludo che qualche apertura ci possa essere già da lunedì prossimo".

Sarà questo un modo per riappacificarsi con Salvini dopo lo strappo effettuato con l'esclusione di Mazzuto dalla Giunta? Non è dato ancora saperlo ma sembra che si voglia uniformare alle decisioni della collega calabrese Jole Santelli. Peccato che con la sanità siamo però ancora in fase uno e che tutte le visite ambulatoriali sono rinviate a dopo il 18 maggio.