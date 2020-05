Covid 19, parte la fase 2 anche ad Agnone: riaperte le passeggiate e il cimitero

Buone nuove per i cittadini di Agnone arrivano da una nuova ordinanza della commissaria Giuseppina Ferri. Infatti la fase due parte ufficialmente anche sul territorio comunale.

Con l'ordinanza si ordina: la riapertura al pubblico di: Strada "Panoramica" con i seguenti orari di accesso: Dalle ore 07,00 alle ore 11,00 e dalle 15,00 alle 18,30; L'accesso del pubblico è condizionato comunque al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro vi€tando ogni forma di assembramento. la riapertura pubblico dei Cimiteri Comunali con i seguenti orari: Dalle ore 07,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; Anche in questo caso I'accesso del pubblico è condizionato comunque al rigoroso rispetto della dislanza di sicurezza interpersonale di un metro vietando ogni forma di assembram€nto. Rimangono chiusi al pubblico tulti i parchi giochi, nolché le ville comunali, giardini pubblici e il Dog Parlt come gia individuati con Ordinanza del Commissario Prefettizio no 5 del 2v$n020. DISPONE Di darne immediata comunic^zione a tutti i soggetti interessati da tale ordinanza; Di trasmettere copia delle presente Ordinanza a sua Eccellenza il Prefetfo della Provincia di Isernia nonché alla Polizia Locale e al Comando stazione Carabiníeri di Agnone; Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sino a diversa disposizione del Commissario Straordinario del Comune di Agnone.