Covid 19, vuota la terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso: ora tocca sperare che la situazione resti sotto controllo

Una notizia ottima giunge oggi dalla terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso: l'ultimo paziente della provincia di Isernia che era ricoverato lì è stato trasferito in malattie infettive. Tuttavia l'attuale svuotamento della terapia intensiva non significa che il reparto è covid free per sempre. Qualora ce ne fosse nuovamente bisogno i pazienti saranno nuovamente trasferiti lì. Nulla è stato ancora deciso sul Covid center di Larino. Continuando a sperare che la situazione in Molise prosegue nel suo miglioramento costante.