Covid 19, la commissaria Ferri con ordinanza apre l'accesso al cimitero e alla Via Panoramica

. La sottoscritta Dr.ssa Giuseppina FERRI, Vice Prefetto, Commissario Straordinario del Comune di Agnone nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 07104/2020 in qualità di COMMISSARIO STRAODINARIO con poteri del SINDACO RICHIAMATI: 2. L 4. 5. 6. 7. 8. 9. t. 11 Decreto Legge no6 del23/02/2020 rccante "Misure Urgenti in Materia di Contenimenlo e Gestione dell'Emergenza Epidemiologica da COVID- I 9; Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, îeaarÍe "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; L'ordinanza del Presidente della ciunta Regionale del Molise î" I del 2410212020, "ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE; L'ordinanza del Presidente della Giunla Regionale del Molise n' 2 del2610212020 "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (CORONA VIRUS), ORDINANZA A] SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0l/03/2020 'Ulteriori disposizioni athrative del decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante Misue Urgenti in Materia di Contenimento e Gestione dell'Emergenza Epidemiologica da COVID-I9; I1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0410312020 "Ulteriori disposizioni attr.rative del deoetolegge 23 f€bbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in mateda di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sulf intero tenito o nazionale; I1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministd del 08103/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del deqetolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure ugenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

L'ordinarza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n' 3 del 0810312020 'ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO REGIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-l9 AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRF I978, N,8J3 IN MATbPJA DI IGItT t SANIIA PLBBLICA'. Il Decreto del Prcsidente del Consiglio dei Minist del09103/2020 "Ulteriori disposizioni atfuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misue ùgenti in mate a di contenimeÍto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero tenitorio nazionale". 10.I1 Decreto del PresideÍte del Consiglio dei Ministri del 1110312020 "Ulteriori disposizioni attuative del decretoJegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misùe urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero tenitorio nazionale".

1 1. ll Decreto Legge n' 18 del l'7103D020 avente per oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitaîio Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavomtori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

12. L'Ordinanza del Ministlo deÌla Salute del20/03/2020 afi.1 "Ulteriod misue wsenti di conlenimento del contagio sull'intero teritorio nazionale";

13. Il Eecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del2210312020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misllle ugenti in maleria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabiÌi sull'intero tenitorio nazionale" e successivi

RICHIAMATO in particolare Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2610412020 "Ulfenoti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misue wgenti iÍ mateda di contenimento e gestiole dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9, applicabili sulf intero territorio nazionale".

RICHIAMATA la nota Prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 datata Roma,25 febbtaio 2020 a f1lma congiunta del Capo Ditartimento di Protezione Civile Dr. Angelo BORRELLI e del Presidenle di ANCI Aìtonio DE CAROj RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sulf intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario conaesso alf insorgenza di patologie dedvanti da agenti virali tasmissibili;

RICHIAMATO il Decreto del Commissado Prefettizio ri"5/2020 del20/03/2020 di, attivazione del Centro COC del Comune di Agnone: RICHIAMATA I'Ordinanza del Commissario Prefettizio n' 5 del 23/03/2020 avente pe. oggetto "Emergenza COVID 19 -Disposizioni in medto alla chiusura al pubblico dei parchi comwuli e dei cimiteri".

RICHIAMATO l'art .32 dellalegge2tlll2/l978 n. 833 in materia di Sanità Pubblica; RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs n'267/2000 che consente aÌ Sindaco - Commissario Straordinario, di adottare ordinanze contingibili e urgenti "quale rappresentante della Comunítà Lo&le in caso di emergenze sanítarie o di igiene pubblica";

VISTA l'evolverci della situazione epidemiologica, il carattere paxticolarmente diffusivo dell'epidemia e f incremento dei casi sul territodo nazionale e regionale:

RITENUTO pertarito necessario assumerc iomediatamente ogni miswa di contrasto e di contenimento, sull'intero teritodo del Comune di Agnone, del potenziale diffondersi del virus CoVID-19; Allo scopo quindi, di contrastare e eventualmente contenere il diffondersi del virus COVID-I9 sul territorio comunale; A tutela della collettiYità;

ORDINA: La riapertura al pubblico di: Strada "Panoramica" con i seguenti orari di accesso: Dalle ore 07,00 alle ore 11,00 e dalle 15,00 alle 18,30; L'accesso del pubblico è condizionato comunque al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro vi€tando ogni forma di assembramento.

ORDINA INOLTRE La riapertura pubblico dei Cimiteri Comunali con i seguenti orari: Dalle ore 07,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; Anche in questo caso I'accesso del pubblico è condizionato comunque al rigoroso rispetto della dislanza di sicurezza interpersonale di un metro vietando ogni forma di assembram€nto. Rimangono chiusi al pubblico tulti i parchi giochi, nolché le ville comunali, giardini pubblici e il Dog Parlt come gia individuati con Ordinanza del Commissario Prefettizio no 5 del 2v$n020. DISPONE Di darne imm€diata comunic^zione a tutti i soggetti interessati da tale ordinanza; Di trasmettere copia delle presente Ordinanza a sua Eccellenza il Prefetfo della Provincia di Isernia nonché alla Polizia Locale e al Comando stazione Carabiníeri di Agnone; Il presente prorryedimento ha efficacia immediata e sino a diversa disposizione del Commissario Straordinario del Comune di Agnone