Covid 19, scuola ci manchi: ecco il messaggio dei ragazzi del Convitto Mario Pagano di Campobasso

In un video divenuto virale in rete per raccontare pensieri, emozioni e speranze degli studenti che da oltre due mesi sono impossibilitati, a causa dell’emergenza coronavirus, a vivere una ‘scuola in presenza’. In un video divenuto virale in rete per raccontare pensieri, emozioni e speranze degli studenti che da oltre due mesi sono impossibilitati, a causa dell’emergenza coronavirus, a vivere una ‘scuola in presenza’.

Con circa mille condivisioni e oltre 40mila visualizzazioni su Facebook le immagini sono un excursus del modo in cui gli allievi hanno vissuto l’emergenza e i cambiamenti che essa ha comportato nel mondo della scuola.

“Quando tutto questo ha avuto inizio – raccontano infatti gli studenti - non avremmo mai immaginato che la scuola potesse mancarci così tanto. Quando ci hanno detto che la scuola chiudeva, abbiamo pensato: sì, restiamo a casa. Niente più compiti in classe, niente più scuola, da domani si dorme. Basta interrogazioni, finite responsabilità e orari”.

“Ma ora – sottolineano - è tutto diverso. Ora non vediamo l’ora che tutto questo finisca. E la voglia di tornare nuovamente sui banchi, di tornare ad abbracciare i nostri compagni e poter sentire il suono della campanella è sempre più forte. Perché la scuola, quella vera, ci manca decisamente tanto”.

Parole, quelle degli studenti, che vogliono essere anche un vero e proprio inno alla speranza.

La speranza di sconfiggere definitivamente il virus e poter tornare alla vita di sempre. Quella vita che avviene tra le aule, tra i corridoi, sui banchi. Quella vita condita dal timore di qualche interrogazione, ma anche dagli abbracci dei compagni, dalle ore trascorse in palestra.

Quella stessa vita che i ragazzi hanno voluto condividere con una serie di immagini realizzate prima che il coronavirus sconvolgesse la loro quotidianità. Fotogrammi indelebili che sono stati raccolti grazie al lavoro di studenti e insegnanti, affiancati da professionisti con cui i ragazzi stanno realizzando un Laboratorio di Cinema. Il prodotto finale, vero e proprio manifesto del sentire degli allievi in questo periodo, ha rappresentato un vero e proprio esperimento di regia a distanza, sia per la costruzione del testo sia per la maggior parte delle immagini che sono state realizzate dagli studenti.

“È stato bello vedere i ragazzi impegnarsi per realizzare un video che raccontasse le loro emozioni. Sono pensieri in cui tutti noi oggi ci ritroviamo. Siamo continuamente vicini seppur distanti. Utilizziamo la tecnologia a supporto della didattica, ma è innegabile che la voglia di tornare a una scuola in presenza sia tanta. In attesa di quelle che saranno le decisioni del Miur a settembre, dal nostro canto siamo già a lavoro per poter garantire una riapertura che tenga conto del distanziamento sociale e garantisca la sicurezza di tutti”, il commento del Rettore Rossella Gianfagna.