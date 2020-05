GAL Alto Molise organizza  Webinar, dedicati a due Bandi pubblici, previsti dal Piano di Sviluppo Locale 'Territori della Biodiversità e dei Sapori'

Webinar, dedicati a due Bandi pubblici, previsti dal Piano di Sviluppo Locale 'Territori della Biodiversità e dei Sapori' del GAL Alto Molise:



Mercoledì 6 maggio, ore 17 -> l'Azione 19.2.5 ‘Sostegno a Piani di Miglioramento Aziendale e Pluriaziendale’;



Giovedì 7 maggio, ore 18 -> l'Azione 19.2.6 'Sostegno alle imprese per aumentare i servizi al turismo e alle filiere agricole e dell'artigianato per incrementare la multifunzionalità'.



ISTRUZIONI per accedere:



GAL Alto Molise Webinar



Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone.

https://www.gotomeet.me/ GALAltoMolise



Codice accesso: 340-366-053



In caso di difficoltà di accesso si prega di contattare il personale del GAL Alto Molise al numero 328.84.34.863