Carovilli, attivato sportello psicologico a distanza per studenti, genitori e docenti

L'emergenza coronavirus ha fatto sì che il mondo della scuola subisse un cambiamento significativo: didattica non più in presenza, bensì a distanza. A distanza, presso la scuola di Carovilli, non sono solo le lezioni, ma anche lo sportello di ascolto psicologico dedicato agli alunni della scuola secondaria di primo grado. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla sinergia dell' "Istituto Comprensivo Molise Altissimo" di Carovilli, l'ASReM, e l'associazione "Pianeta Giovani" che da tempo si occupa di promozione sociale. L'iniziativa di cui sopra rientra nelle proposte afferenti al progetto "Cantiere Totila" destinate ai ragazzi della provincia di Isernia e realizzate grazie ai fondi messi a disposizione dalla "Tavola Valdese" che ha accolto con favore l'idea di finanziare attività e servizi volti alla promozione del benessere dei minori.

Tornando nello specifico allo sportello di ascolto psicologico va detto che molti alunni ne usufruivano prima che l'emergenza in corso ne provocasse l'interruzione; oggi,visto il periodo che stiamo vivendo, tale necessità potrebbe essere ancora maggiore.

Per tale ragione la preside Maria Rosaria Vecchiarelli ha ritenuto opportuno dare continuità ad un'azione di sostegno tanto importante: alunni, genitori e docenti potranno così accedere gratuitamente al servizio di ascolto psicologico in modalità on line contattando la segreteria del "Cantiere Totila" al numero 3291047584 oppure la psicologa Sonia Lombardozzi. Questi i suoi recapiti: cellulare: 3349164694 e email: sonia.lombardozzi@alice.it.