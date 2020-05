Covid 19, Cimitero Agnone: Dopo la chiusura forzata pulizia,ordine e decoro

Pulizia, ordine e decoro. Così è apparso ai cittadini che hanno fatto visita ai propri defunti il cimitero di Agnone riaperto oggi martedi' 6 maggio dopo la chiusura forzata a causa della emergenza del Coronovirus. Sono finalmente riapparsi tanti fiori, e oggi era popolato di persone che in quasi due mesi di chiusura hanno sofferto del fatto di non poter fare visita ai propri cari congiunti. Il cimitero si presentava in ordine, e il ringraziamento va a chi in questo lungo perioso si è preso cura delle tombe dei nostri defunti. Non c'erano erbacce, le zone verdi ben curate.