Riapre al traffico la S.P. 86 Istonia da Forli del Sannio a Roccasicura

Dal giorno 9 maggio 2020 sarà riaperta a tutte le categorie dei veicoli la S.P. 86 Istonia, dal tratto di strada da Forli del Sannio a Roccasicura al km. 9+700, con l’istituzione del senso unico alternato al km 10+500.

Il progetto dei lavori, redatto dal Servizio viabilità e trasporti della Provincia di Isernia, ha riguardato la realizzazione di un bypass che ha permesso la continuità della strada anche se in modalità provvisoria per il collegamento dei due centri abitati con la riparazione di ulteriori dissesti di modesta entità e la sistemazione di banchina e cunette in terra. Nonostante il periodo di fermo collegato al Covid 19 l’ufficio viabilità della Provincia, con l’impresa appaltatrice, si è adoperata per completare l’intervento e riaprire al traffico veicolare la strada.