Raccolta di funghi al tempo di Covid 19, Assessore Cavaliere: interpretando presidente Toma posso dire che può essere ricompresa tra le attività motorie

A seguito dell'ordinanza n° 28, emanata dal presidente della regione Molise Donato Toma il 6 Maggio 2020 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che nello specifico riguarda lo spostamento, all’interno del territorio regionale, per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco, in molti ci segnalano che invece rispetto alla raccolta dei funghi e asparagi nei boschi del circondario non è molto chiaro se tale attività sostanzialmente ludica possa essere liberamente praticata tale da configurarla come attività motoria ricompresa nell'ultimo DPCM.A tal proposito interpellato l'Assessore Cavaliere dichiarava:

"Il presidente ha ritenuto di emanare una ordinanza sulla raccolta del tartufo fresco. Per quanto riguarda i funghi e gli asparagi potrebbe essere considerata come attività motoria.

Per la raccolta funghi in ogni caso vige l'obbligo di un apposito tesserino regionale di idoneità avente validità in tutto il territorio regionale e l'obbligo del versamento di 25 euro. In consiglio il presidente ha detto che per i funghi, asparagi e fragoline di bosco, è libero per il Dpcm del governo che autorizza l' attività motoria" Ma i raccoglitori di funghi autorizzati continuano a sostenere che essendo l'autorizzazione specifica per la raccolta funghi non chiara si corre il rischio di essere multati

A tale dubbio l'assessore Cavaliere precisava:

" Io posso dire, avendo ascoltato quello che ha dichiarato Toma in consiglio che questa possa rientrare nell' attività motoria. Questo è un periodo dove si trovano solo due tipi di funghi lo spinarolo e quelli che si trovano ai piedi di alberi ad alto fusto.. Ma non rientra nelle mie funzioni in questo momento essendo stato nominato assessore con la nuova giunta ma non ho la delega all'agricoltura. In ogni caso il periodo della raccolta funghi arriva a fine maggio, quando questo problema probabilmente sarà risolto.Rimane il fatto che la raccolta dei tartufi è ben diversa dalla raccolta funghi. La prima e' da ascriversi alle attività imprenditoriali , la seconda a quella ludica"