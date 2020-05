Covid 19, funerale rom a Campobasso scatena 21 contagi: tutti paucisintomatici potrebbero essere trasferiti in un hotel

Basta un mancato rispetto delle regole e arriva una impennata di contagi. Nel Molise che è una regione piccola tutto può accadere e anche questo.

É avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Si tratta di 21 persone della comunità Rom di Campobasso che sono risultate positive al test sul Covid 19. Una impennata minore solo a quelle delle Rsa per anziani di Agnone e Cercemaggiore dove si verificarono 23 e 30 contagi in un giorno solo. Fase 2 quindi rinviata per Campobasso. Nella giornata di ieri è stato effettuato un tampone su una donna della comunità Rom risulta positiva. Immediatamente è partita l’indagine epidemiologica con altri tamponi effettuati. Oggi sono state riscontrate 21 positività sempre nella comunità Rom. I contagiati sono tutti paucisintomatici. Il virus si sarebbe propagato dopo alcuni saluti scambiati ad un funerale all’esterno del cimitero di Campobasso. I 21 contagiati potrebbero essere trasferiti in una struttura alberghiera di Campobasso per essere isolati dall' intera città. Alle autorità preposte le valutazioni del caso.