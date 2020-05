Covid 19, dal Comune di Campobasso: il funerale rom era una tumulazione monitorata dalla Questura

Il funerale che ha creato i nuovi contagi è stato in realtà una tumulazione avvenuta il 30 aprile.

Lo ha assicurato l' ufficio comunicazioni del Comune di Campobasso sostenendo che è stato un evento monitorato dalla Questura. Si sapeva quindi ed era un evento previsto.

I 21 contagiati, sempre da quanto ci ha comunicato a telefono l' ufficio stampa, sono tutti familiari e amici del defunto. Ora Asrem e Regione sono allo studio per ricostruire al meglio la catena epidemiologica.

Compito invece della polizia municipale e della Questura sarà quello di controllare che la quarantena di chi è stato a contatto con i positivi si svolga nella massima sicurezza possibile. Per ora è escluso che tutta la città possa tornare in fase 1 ma per questo attendiamo le decisioni del sindaco Gravina che saranno comunicate nelle prossime ore, dopo un confronto serrato con la Regione e con l' Asrem, che proprio questa mattina ha comunicato di un nuovo contagio a Campomarino.0