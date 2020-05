Viadotto Verrino, lo annunciano gli ex consiglieri provinciali Marcovecchio e Saia: il 19 maggio la consegna dei lavori

E' di oggi la dichiarazione degli ex consiglieri provinciali Linda Marcovecchio e Daniele Saia che congiuntamente al presidente della provincia di Isernia Alfredo Ricci relativa alla consegna dei lavori per il restyling del viadotto Verrino in cui affermano"Lavori viadotto Verrino . Il 19 Maggio ci sarà consegna dei lavori. Si parte con predisposizione segnaletica e fasi di cantiere, per arrivare all’inizio effettivo e materiale dei lavori che dovrebbe esserci a inizio giugno."

Dunque anche se a piccoli passi nel rispetto dei tempi della pubblica amministrazione in relazione alle procedure previste, i lavori per il restyling del viadotto Verrino vedranno la luce entro giugno. Il viadotto , importante infrastruttura che congiunge i centri dell'Alto molise e le fondovalli Trignina e Verrino, da anni era in condizioni precarie, tali da spingere i tecnici della provincia ad abbassare i limiti di velocità, fissati in caso di pioggia a 20 km orari onde evitare incidenti a causa del fenomeno dell'"aquaplanig" che si verifica quando tra il battistrada delle gomme e il manto stradale viene meno il contatto, a causa di una quantità d’acqua piuttosto ingente.