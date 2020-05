Covid 19, nessun nuovo positivo nel cluster rom: un nuovo caso a Portocannone

Un nuovo incremento di casi Covid questo pomeriggio ma non riguarda il cluster dei Rom di Campobasso. Per il quale continuano i tamponi a raffica. Si tratta di un caso in più a Portocannone. La persona è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive al Cardarelli di Campobasso. Che sale a 10 ricoveri dai 9 di oggi alle 12.

Esiste una accelerazione Asrem sui controlli positività: 1029 tamponi dal 7 maggio (primo rom positivo) passando da 8033, a 9062 di oggi.

Ovviamente sono sottoposte a tampone anche altre fasce di popolazione e altri comuni diversi da Campobasso. I casi positivi sono 371, quelli attivi 219. I guariti sono 108 mentre i morti 22. Gli asintomatici a domicilio sono 230.