Covid 19, Molise per il terzo giorno consecutivo in testa come per percentuale di aumento di contagi

Il Molise ottiene per la terza volta consecutiva la medaglia d'oro per l' aumento in percentuale dei casi. Gliela dà il bollettino del Ministero della salute che registra 23 casi in più di ieri.

I numeri dell'aumento del contagio sono anche superiori nel valore assoluto rispetto a quelli di regioni più grandi come ad esempio la Campania che ha fatto registrare solo 12 casi in più di ieri. Se non si arresta presto l' ondata dei contagi a Campobasso, si rischia di superare come casi assoluti la Basilicata e perdere anche il primato della regione con meno contagi in assoluto.

Questo invece il dato nazionale, che in controtendenza con quello molisano, lascia sperare in una flessione sempre maggiore del virus.

#AttualmentePositivi: 83.324

#Deceduti: 30.560 (+165, +0,5%)

#DimessiGuariti: 105.186 (+2.155, +2,1%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 1.027 (-7, -0,7%)

#Tamponi: 2.565.912 (+51.678)

#TotaleCasi: 219.070 (+802, +0,4%)

#Regioni con la crescita percentuale più alta rispetto a ieri:

#Molise +6,6%

#Puglia +0,6%

#Lazio +0,6%

#Liguria +0,6%