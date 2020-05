Covid 19, 229 test sierologici per persone rientrate da fuori Regione: i positivi verranno inviati al tampone

L'attività di screening dei casi positivi continua incessantemente. Per indirizzare al meglio l' attività dei tamponi, i laboratori dell'Asrem hanno effettuato nelle ultime ore ben 229 test sierologici.

Questi i dati per città: 90 a Campobasso, 86 su Termoli e

53 su Isernia. Si tratta in tutti i casi di persone rientrate da fuori Regione.

Le persone risultate positive al sierologico, come da prassi verranno indirizzate al tampone orofaringeo. È questo un sistema per indicare al meglio dove controllare per attuali positività.