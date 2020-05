Covid 19, nuovo appello di Soa e Flm per ottenere tamponi per i lavoratori Fca

Continua nel Molise la battaglia sulla sicurezza anti covid 19 nei luoghi di lavoro e in Fiat FCA .Tamponi per i lavoratori , ora passa

La proposta avanzata dal SOA e dalla FlmUniti del Molise inerente le postazioni mobili con tamponi nella zona industriale di Termoli in particolare, ma anche in quelle di Campobasso , Venafro e Isernia ha richiamato l'attenzione regionale ma anche nazionale dato che in questi giorni con riferimento alla nostra lotta ne ha parlato anche il sito di informazione fanpage.it , inoltre è stato presentato in regione un'ordine del giorno urgente da parte della consigliera Romagnolo in riferimento alla nostra nota precedente inoltrata al presidente della regione e al direttore generale dell'asrem.

Il disastro sanitario in Molise continua inesorabile come la gestione anticovid in primis mentre continuano ad affermare che e' tutto sotto controllo , come la gestione dei trasporti , si cambiano le figure ma il gioco rimane sempre lo stesso.

Aspettando ancora per poco che venga istituita la nostra proposta regionale per la sicurezza di tutti i lavoratori resteremo vigili e compatti nella lotta per portare i fatti , le chiacchiere le lasciamo ai burocrati e ai sindacati di facciata.

Per SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo

Per Flmuniti Cub Prov.le Campobasso