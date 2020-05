Covid 19, altri 6 casi positivi tra cui 4 rom, un allievo carabiniere e un un operatore della cattolica: guarisce una 101enne di Cercemaggiore

Dati a luci e ombre quelli che vengono fuori dai dati Asrem di questo pomeriggio. Su altri 102 tamponi effettuati nel pomeriggio sono venuti fuori altri 6 positivi. Di cui 4 rom di Campobasso, 1 della scuola allievi di Campobasso e un operatore della Cattolica Gemelli Molise di San Giovanni in Galdo. Ad ora i rom positivi sono saliti a 77, mentre gli allievi carabinieri sono 4 e si teme quindi un nuovo piccolo cluster.

Ci sono però anche buone notizie e riguardano la guarigione di 10 persone di cui 7 di Cercemaggiore tra cui una anziana di 101 anni, 3 di Campobasso.

Si appesantisce ancora il carico sul Cardarelli perché arriva il settimo rom in malattie infettive. In totale sono 14 i ricoverati di cui uno in terapia intensiva e 13 in malattie infettive.

I tamponi in totale effettuati sono 9608 di cui 9218 negativi e 390 positivi. I casi attivi scendono a 226. I guariti salgono a 121

Ci sono inoltre i rientrati che si sono segnalati e sono 498.

Effettuati 229 test sierologici

Di cui

223 negativi

6 positivi di cui

1 igm=infezione recente

5 igc=infezione passata

Tutti sottoposti a tampone molecolare.