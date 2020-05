Carovilli, si esprime il consiglio di Stato: il sindaco terminerà la legislatura

L'election day datato 26 maggio 2019 ha visto recarsi alle urne, tra gli altri, i cittadini di Carovilli chiamati ad eleggere il nuovo sindaco oltre che il consiglio comunale. Le liste elettorali erano due: la prima guidata dall' avvocato Vincenzo Berardi "Carovilli paese mio" e la seconda capeggiata dal dottor Antonio Conti "Per la buona amministrazione". Il risultato delle urne è stato alquanto insolito: a fare la differenza, infatti, sono stati solo due voti. 466 ottenuti dalla lista n.2 contro i 464 della lista n.1. L'adunanza dei presidenti ha così proceduto alla proclamazione del sindaco eletto, dott. Antonio Conti e dei suoi consiglieri. A proporre ricorso al TAR Tar Molise è stato, invece, l'avv. Vincenzo Berardi presumendo l'erroneità dell'esito elettorale. Più precisamente, egli ha chiesto la correzione del risultato assumendo che cinque voti da assegnare alla propria lista sarebbero stati dichiarati nulli. Chiamati in causa, nel primo grado di giudizio, si sono costituiti il sindaco eletto ed i suoi consiglieri che, validamente assistiti dagli avvocati Ricci e Mercolino, hanno ottenuto quanto desiderato: il TAR Molise, infatti, con la sentenza del 21 novembre 2019, ha respinto il ricorso. A pronunciarsi definitivamente sulla questione è stato, però, il Consiglio di Stato: con la sentenza del 23 aprile scorso ha confermato quella del TAR di Campobasso. Antonio Conti dunque è il primo cittadino di Carovilli e lo sarà per i primi quattro anni: insieme a tutta l'amministrazione continuerà ad agire per il bene del paese e della comunità