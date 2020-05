Petacciato al tempo del Covid 19, Fallica e Ferrara denunciano altre falle nel sistema dei buoni alimentari

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La gestione dei buoni alimentari da parte del Comune di Petacciato continua a suscitare perplessità.

Riassunto delle puntate precedenti.

- Petacciato riceve € 31.642,91 dal governo per elargire ai cittadini bisognosi buoni alimentari.

- Il 6 aprile viene pubblicato il primo avviso.

- Il 28 aprile i gruppi di minoranza, con formale "interrogazione urgente", sollecitano il sindaco affinchè proceda immediatamente a un secondo avviso atteso che della somma totale sono stati elargiti 8 mila e 300 euro.

- Il primo maggio il sindaco pubblicamente afferma che la minoranza fa "sciacallaggio" e suggerisce ai capigruppo di minoranza come si fa opposizione.

- Il 4 maggio viene pubblicato il secondo Avviso che riapre i termini per presentare la domanda di ammissione al beneficio “buono alimentare”.

Io e l’altro capogruppo di opposizione, Giuliana Ferrara, a questo punto abbiamo avvisato la cittadinanza aiutando molti a riempire il modulo per la richiesta.

Molte persone ci hanno ricontattato, vedendosi rifiutare quel modulo perché dal giorno alla notte era stato modificato, tra l'altro, un piccolo particolare: il limite del reddito. Prima il massimo era di 600 euro, ora di 450 euro. Nessun avviso ufficiale di modifica è stato pubblicato.

Insomma, mentre molti comuni hanno immediatamente elargito la somma disponibile, qui a Petacciato si ritarda e si pasticcia.

Ricordiamo che c’è tempo fino al 15 maggio per depositare le domande.

Ps: Il bando per elargire gli ulteriori € 24.778,35 destinati al sostegno per il pagamento delle utenze e affitto, non è ancora stato pubblicato.