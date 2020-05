Covid 19, il Molise decremento l' aumento dei contagi: migliorano ancora i dati nazionali

Campobasso con 125 casi attivi e 174 dalla fine dall'inizio della pandemia è la città dove il Covid 19 ha colpito di più. È grazie a Campobasso e al cluster rom che il Molise ultimamente si è attestata al primo posto come numero di contagi. Le altre città ormai hanno pochissimi casi e sarebbero anche pronte a ripartire il 18 maggio. Ma i valori di Campobasso fanno sì che il presidente Toma non ha ancora deciso cosa fare.

Intanto in Italia la situazione continua a migliorare. Anche se i dati odierni non sono positivi come ieri.

#AttualmentePositivi: 81.266

#Deceduti: 30.911 (+172, +0,6%)

#DimessiGuariti: 109.039 (+2.452, +2,3%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 952 (-47, -4,7%)

#Tamponi: 2.673.655 (+67.003)

#Totale casi: 221.216 (+1.402, +0,6%)