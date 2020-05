Cinquecento euro per l' acquisto di bici e monopattini: l' onorevole Giuseppina Occhionero chiede che il provvedimento sia esteso a tutti i capoluoghi di Regione o Provincia

Un bonus fino a 500 euro per l' utilizzo di bici e monopattini per sfuggire al Covid 19. L' obiettivo è uscire senza infettarsi e mantenere le distanze sociali, pur facendo attività motorie.

La ministra alle infrastrutture Paola De Micheli, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera, ha annunciato che il bonus non terrà conto dei parametri di reddito e sarà disponibile per tutti coloro che ne faranno richiesta.

La deputata Giuseppina Occhionero di Italia Viva e tutto il gruppo parlamentare hanno, tuttavia, notato un vulnus legislativo nella proposta De Micheli. È quello legato alle città a cui sarebbe destinato. Si tratta di realtà urbane con popolazione non inferiore a 50mila abitanti.

" Se il provvedimento passasse così- ha rimarcato la deputata Occhionero- rimarrebbe fuori l' intero Molise. Per questo è necessario insistere con la modifica proposta da Italia Viva che chiede di considerare tra i beneficiari del provvedimento tutti i capoluoghi di regione o di provincia. Tutto questo con l' obiettivo di includere tutte le venti regioni in un provvedimento di mobilità urbana che andrebbe anche a vantaggio dell' ambiente di tutta la nazione".

Un incentivo all'acquisto di biciclette era previsto anche dal Bonus Mobilità nel decreto clima. Occorre aspettare il decreto attuativo che finora era stato bloccato a causa del Covid 19.

" I quattro ministeri coinvolti ( Ambiente, Finanze, Sviluppo economico e Trasporti) - sottolinea Occhionero- hanno concluso il confronto e si potrebbe arrivare allo sblocco della procedura già a fine mese. È quindi adesso l' ora di accogliere la modifica chiesta da Italia Viva e inserire l' emendamento che estende il beneficio a tutti i capoluoghi. Tutto questo perché nella ripresa nessuno resti indietro, soprattutto le regioni più piccole come il Molise" .