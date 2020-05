Covid 19, altri 5 rom positivi: 82 casi sul cluster di Campobasso, 227 attivi e 395 totali

È giunto il nuovo responso dell'Asrem sui tamponi da Covid 19. Da ieri ne sono stati processati altri 40 di cui sono risultati positivi altri 5 della comunità rom di Campobasso. Il totale dei rom contagiati sale a 82. Ci sono anche due guariti e si tratta di un cittadino di Campobasso e uno di Termoli. Quattro i dimessi da malattie infettive che tornano a casa: 2 Rom di Campobasso, un terzo campobassano e un termolese.

In totale su 9648 tamponi positivi 9253 sono negativi e 395 positivi. I casi attivi sono 227 mentre i guariti 123. Dieci le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso: uno in terapia intensiva e 9 in malattie infettive.

240 sono i pazienti positivi isolati, 23 dimessi e 217 asintomatici a domicilio. 22 le persone decedute. 6 soggetti in sorveglianza e 421 in isolamento.