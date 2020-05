Stalking aggravato, uomo della provincia di Campobasso allontanato dall' ex compagna

La macchina della giustizia non si ferma, in tempo di Covid 19, se si tratta di violenza sulle donne. Per questo motivo un cittadino della provincia di Campobasso è stato ieri destinatario del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, con la quale in passato aveva intrattenuto una relazione.

Le condotte moleste andavano avanti da molto tempo, ben prima del lockdown da Covid 19. In molti episodi la aveva seguita mentre andava al cinema e al bar con le amiche. Si presentava sul suo posto di lavoro invitandole messaggi minatori. La ha seguita chiedendole numerosi " ultimi appuntamenti " nonostante il fermo rifiuto di lei. Nell' episodio più grave ha lanciato un tronco di albero all' indirizzo della finestra della donna. Qualora le condotte dovessero reiterarsi l' uomo rischierebbe l' arresto in flagranza.