Covid 19, assembramenti a Termoli: le precisazioni di Florenzano

Nella giornata di ieri a Termoli c' è stata una polemica sull' assembramento che si è venuto a verificare davanti al San Timoteo.

A tal proposito il manager Asrem Oreste Florenzano ha precisato: L'assembramento si genera al di fuori dell'Ospedale. È stato disposto di diluire nel tempo gli appuntamenti per l'accesso alla tenda, ma per motivi probabilmente legati agli orari dei mezzi pubblici si ha un afflusso maggiore dalle 8:00 alle 10:00.Abbiamo anche raddoppiato il personale all'interno della tenda.Inoltre sono in stretto contatto con il Sindaco Francesco Roberti per la gestione all esterno dei cancelli degli ospedali.