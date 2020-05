Covid 19, due nuovi positivi a Campobasso di cui uno rom: 87 positivi nel cluster, superati i 10mila tamponi

Una mattinata abbastanza tranquilla quella del fronte tamponi Asrem. Su 158 appena processati due sono positivi. Si tratta di uno del cluster rom di Campobasso e un altro di cluster noto della città. Ai due nuovi positivi si aggiunge, sempre sul capoluogo di Regione, un nuovo guarito.

Si aggrava purtroppo il bilancio dei ricoverati al Cardarelli di Campobasso: 11 in totale di cui 1 in terapia intensiva e 10 in malattie infettive. 242 i positivi isolati di cui 218 mai ricoverati e 24 dimessi.

Va veniamo a un dato importante

Oggi Asrem ha superato i 10mila tamponi processati: sono infatti 10052 di cui 9649 negativi e 403 positivi. I casi attivi sono 229 e i guariti 128. 87 i rom positivi. Ventidue i decessi