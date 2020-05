Consiglio regionale, il Tar rinvia la discussione sul ricorso Scarabeo- Tedeschi al 27 maggio

Nulla di fatto sul ricorso presentato dagli ex consiglieri regionali Massimiliano Scarabeo e Antonio Tedeschi. Il tar ha deciso di rinviare l' udienza che era prevista oggi. La nuova data di discussione è il 27 maggio. Sarà allora che sapremo se la seduta di consiglio regionale, che si è svolta dal 20 al 22 aprile e che ha portato all' approvazione del bilancio sarà annullata o meno. Se lo fosse i consiglieri surrogati rientrerebbero in consiglio. Si tratta, oltre che di Scarabeo e Tedeschi, anche di Paola Matteo e Nico Romagnuolo.