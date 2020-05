Covid 19, in Molise resta vacante la direzione della Protezione Civile

In piena emergenza da Covid 19 resta vacante il ruolo di direttore della protezione Civile, ricoperto fino a nuova da Alberta de Lisio. Lo ha stabilito la delibera numero 158 del 12 maggio 2020.

La dirigente è stata spostata alla Centrale Unica di Committenza, al servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali, al Servizio Datore di Lavoro.

Il servizio di Segreteria della Giunta regionale resta in capo, in reggenza a Vincenzo Rossi il quale si occuperà anche di politiche del lavoro ed è in servizio all' avvocatura dello Stato.

All' autorità di audit arriva Marina Prezioso. Restano vacanti anche i servizi di Gabinetto al presidente della Regione e degli affari istituzionali e il coordinamento programmazione comunitaria fondo FESR- FE