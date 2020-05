Manifesti sessisti a Campobasso, la consigliera di parità Cennamo invita il Comune alla rimozione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E’ stato segnalato alla sottoscritta consigliera di Parità Regionale Giuseppina Cennamo da parte della UIL Mobbing& Stalking rappres. da Carmela Amura, dalla UIL- Pari opportunità e Politiche di Genere- rappr. d Maria Varone e dall’ADOC Molise rappr. da Nicola Criscuoli, che sulle bacheche del Comune di Campobasso, apposte in luoghi molto frequentati della città, vi sono affissi manifesti che ritraggono una donna che mostra la parte posteriore del suo corpo in modo eccessivamente provocante.

Ancora una volta la donna, che tante battaglie ha condotto per la sua affermazione come persona e per i diritti che le appartengono, si vede degradata ad oggetto del desiderio.

Le immagini e le parole sono le prime forme di violenza se non vengono usate in modo appropriato e sono determinanti per comprimere i principi costituzionali di parità e di uguaglianza, oltre ad essere da stimolo a potenziare le discriminazioni di genere.

La sottoscritta esprime deciso sdegno per la rappresentazione mercificante del corpo femminile e invita l’amministrazione comunale di CB a far rimuovere immediatamente i cartelloni pubblicitari in oggetto, dando comunicazione alla scrivente.

Nel contempo diffida l’Ente a non autorizzare, per il futuro, l’affissione di manifesti che comportino spregio per la donna.