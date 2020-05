Covid 19, nessun nuovo positivo nel pomeriggio: ma la terapia intensiva sale a 2, un rom si aggrava

Dati a luci e ombre oggi per il Molise. Su 79 tamponi processati nel pomeriggio non ci sono stati altri positivi. Ci sono però un guarito su Campobasso e uno su Isernia. Il dato negativo è l' ingresso in terapia intensiva del primo rom su gli 87 positivi. Ora il peso sul Cardarelli è sempre di 11 persone ma suddivise così: 2 terapie intensive ( 1 rom e 1 di Portocannone) e 9 in malattie infettive.

In totale sono stati processati 10131 tamponi di cui 9728 negativi e 403 positivi. Sono 228 i casi attivi.

240 i pazienti positivi isolati: 217 mai ricoverati e 23 dimessi. Il totale dei guariti aumenta a 130. Quello dei morti a 22.

Le persone che si sono segnalate rientranti da fuori regione sono 1200 circa.