Covid 19, test sierologici a campione sul Molise: scelte 5mila persone su 51 comuni

Sono 51 i comuni molisani che parteciperanno all' indagine sierologica voluta dal Ministero della Salute di concerto con Istar e Croce Rossa. È finalizzato a determinare l' estensione dell' infezione da Sars Cov 2 sul territorio nazionale e la prevalenza di anticorpi per strati selezionati di popolazione, a cui hanno aderito le Regioni.

Lo studio sierologico potrebbe caratterizzare le differenze di sieroprevalenza tra le varie fasce di età, di localizzazione territoriale e professionale così da meglio comprendere le caratteristiche epidemiologiche e fornite informazioni importanti per la vaccinazione, quando sia disponibile.

L' indagine si svolgerà in tutta Italia su un campione di 150mila persone. In Molise su 51 comuni parteciperanno all' indagine, individuando tra i cittadini residenti, 5mila persone divise per fasce di età, sesso, condizioni economiche. Gli operatori della Croce Rossa nei prossimi giorni combatteranno le persone selezionate per fornire le informazioni sullo studio e acquisire il consenso ai prelievi di sangue necessari per l' effettuazione dei test.