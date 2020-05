Covid 19, Toma dopo l' incontro con Conte e Speranza: per bar e ristoranti si pensa a uno slittamento di una settimana

Il presidente Toma ha terminato nelle scorse ore la videoconferenza con il premier Conte e con i ministri Boccia e Speranza con i presidenti delle Regioni.

" Il presidente del Consiglio ci ha anticipato- ha sostenuto Toma- il nuovo decreto legge per le riaperture e il prossimo DPCM attuativo del decreto legge. Ha parlato dell'eliminazione delle autocertificazioni per i Movimenti regionali. Ci ha parlato comunque del distanziamento sociale e dell' utilizzo dei Dpi di protezione. No per ora e fino al 3 giugno per lo spostamento tra le regioni. C' è questa data del 18 maggio che sarebbe la data di apertura di diverse attività, si sta pensando allo slittamento di una settimana per bar e ristoranti con la possibilità delle regioni di anticipare tale data. Si lascia ai sindaci la decisione della chiusura delle aree pubbliche. I protocolli delle linee guida di riferimento saranno quelle nazionali dell' Inail di qualche aggiustamento da parte delle Regioni".

I protocolli condivisi saranno decisi nel pomeriggio in un successivo incontro tra i presidenti delle regioni.