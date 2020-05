Assembramento politico ad Agnone, Di Lucente su facebook: amo le mie montagne ma non ero io il consigliere multato dai carabinieri

Il consigliere regionale Andrea Di Lucente affida ad un post ,sul suo profilo FB, la smentita sulle numerose voci che davano l'ex sindaco di Vastogirardi, presente alla riunione tenutasi ad Agnone,venerdi 15 presso un locale. La riunione politica del centrodestra locale, e' stata convocata in regime di lockdown fase2 e ha richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine che sono intervenute a fine riunione. Tra i circa 14 partecipanti, era presente, da fonti attendibili,anche un assessore regionale. Grande è stata la curiosità di molti cittadini agnonesi e molisani per appurare i nominativi dei partecipanti. E' partito il toto nomi e tra i tanti vociferati anche quello del consigliere Di LUCENTE

Ecco la sua secca smentita:

"Per quanto Agnone sia una bellissima città e per quanto ami l’Altissimo Molise, non vado ad Agnone o a Vastogirardi dall’ultima partita tra l’Olympia e il Vastogirardi. I conti si fanno facilmente.

Non pensavo di dover ribadire un’ovvietà, ma le insinuazioni che leggo su Facebook me lo hanno imposto.

NON SONO IO il consigliere multato dai carabinieri. Per quanto mi manchi stare tra le mie montagne, il rispetto delle regole viene prima di tutto."