Giornata contro l' omotransfobia, Fanelli: una mia proposta contro la violenza omotransfobica verrà discussa in Consiglio regionale

Trent' anni fa l' omosessualità fu eliminata dal registro delle malattie mentali. Era il 17 maggio 1990. Oggi nel 2020 sono ancora tante le problematiche che la comunità Lgbtqia continua a dover subire. Prima di tutto la mancanza di una legge proprio contro le violenze omotransfobiche.

Per il Molise lo ha ricordato in un post la consigliera regionale del PD Micaela Fanelli, in prima linea per la difesa di queste discriminazione e prima firmataria di una proposta di legge che mira a eliminare queste violenze anche in Molise.

Ecco cosa ha ricordato oggi: