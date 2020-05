Poggio Sannita, la casa di riposo De Horatiis è Covid free: i controlli tutti negativi

La notizia la ha data il responsabile legale Nicola de Filippo in un post Facebook.

"Casa di Riposo C.M. DE HORATTIS di Poggio Sannita “ COVID FREE”.

Hanno dato tutti esito negativo i test sierologici per il coronavirus, effettuati presso la nostra struttura. Sono stati eseguiti sui 19 ospiti e sui 15 operatori della GPS Società Cooperativa ONLUS.

Nella giornata di ieri anche l’approfondito controllo eseguito da parte del Comando Carabinieri per La Tutela Della Salute – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Campobasso che hanno così implicitamente certificato ed espressamente apprezzato la serietà e gli impegni che spendiamo e profondiamo nel nostro lavoro.

La formazione del personale, la sanificazione degli ambienti, l’uso dei Dpi sono state tra le principali buone pratiche messe in campo ora, in fase emergenziale, come normale seguito di tutto ciò che, sempre, ed in ossequio di legge e regolamenti e soprattutto dignità e buon senso anche nei periodi precedenti e per quando sarà terminata questa situazione, abbiamo fatto e facciamo giorno per giorno e con impegno anche per il futuro.

Con orgoglio, ma senza vanagloria e solo perché possa essere da utile sprono per tutti, vogliamo evidenziare che da sempre la nostra gestione del servizio mira a garantire e garantisce un elevato livello di sicurezza per il personale e per gli ospiti e dà la cifra di quanto di buono possa sapere esprimere anche una piccola comunità come quella poggese.

Da qui anche la scelta (seppur sofferta) di non accettare (sebbene in molti ne abbiano avanzato richiesta) nuovi ospiti fino al 31 luglio 2020, data fino alla quale saremo anche costretti a chiedere ai familiari dei nostri ospiti la dovuta pazienza di poter effettuare le visite solo negli spazi esterni della Struttura, avendo premura di indossare i dispositivi di protezione individuale e rispettando le dovute distanze.

Per mitigare queste limitazione, di conseguenza continueremo a garantire agli ospiti non solo ogni meritata comodità, ma tutto ciò che possa compensare la mancanza di un abbraccio familiare implementando il sistema delle video chiamate con i parenti e gli amici.

Chi frequenta la nostra struttura sa che da noi non ci sono mai stati orari di visita, ma solo il quotidiano piacere di ricevere sempre chi, come noi, ha a cuore la serenità ed il benessere dei nostri ospiti e vuole dimostrarglielo al meglio con la compagnia e l’affetto.

Abbiamo sempre piacere quando i visitatori accettano il nostro invito a rimanere a pranzo in struttura, in prosecuzione delle visita, e quando accettano anche di percorrere i locali e gli spazi per sincerarsi personalmente su come rispetto , pulizia , qualità dei cibi e professionalità degli operatori debbano obiettivamente essere riconosciuti come eccellenza e siano per noi motivo di gratificazione perché è negli occhi e nei sorrisi dei nostri ospiti che vediamo così ripagati tutti i nostri quotidiani sforzi in tal senso.

Abbiamo evidenziato alle autorità competenti le nostre scelte, tutte adottate nel rispetto delle Direttive Ministeriali e della nostra coscienza , coscienza che ci impone sempre un rigore superiore a quello che possa mai essere preteso nella prescrizione impartita da qualsivoglia autorità.

Al tempo stesso però - e perché non risulti mai vano tutto questo impegno – alle stesse autorità chiederemo di riconoscere la nostra struttura tra quelle che meritano sussidio, perché non sia mai scoraggiato chi fa del rispetto della legalità e dell’umanità dei propri ospiti una vera e propria missione di vita".