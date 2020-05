Campobasso, la polizia si arricchisce di nuovi funzionari

La Polizia di Stato di Campobasso si arricchisce di due nuovi Funzionari appartenenti rispettivamente al ruolo dei Dirigenti e dei Funzionari Direttivi della Polizia di Stato.

Da oggi, 18 maggio, sono stati, infatti, assegnati alla Questura di Campobasso il Vice Questore della Polizia di Stato dottoressa Maria Concetta PICCITTO ed il Commissario Capo della Polizia di Stato dottor Daniele CAPONE.

La Dottoressa PICCITTO, laureata in Giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense, è risultata vincitrice del concorso per Vice Commissari nel 1992 e dopo aver frequentato il Corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, è stata assegnata dapprima al Commissariato di P.S. di Manfredonia, quale Funzionario addetto e, successivamente, da novembre del 1994 a giugno del 1996 è stato Dirigente del Commissariato Distaccato di P.S. di Scanzano Jonico (MT) per assumere poi fino all’aprile 1999 l’incarico di Funzionario addetto alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Matera.

Da maggio 1999 ad ottobre 2003 è stata Dirigente del Commissariato distaccato di Pisticci (MT) ed in seguito ha ricoperto ulteriori incarichi, sempre presso la Questura di Matera, tra i quali Dirigente Digos, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Vice Dirigente dell’Ufficio P.A.S. e da ultimo incarico ricoperto, Dirigente dell’U.P.G.S.P.

La Dottoressa PICCITTO vanta una notevole esperienza di ordine pubblico connessa a manifestazioni ed eventi di vario genere, soprattutto quelli correlati alla designazione della città di Matera quale capitale della Cultura per l’anno 2019. Presso la Questura di Campobasso assumerà la dirigenza del Commissariato di P.S. di Termoli, in sostituzione del Vice Questore della Polizia di Stato Dr. Nevio DI VINCENZO, trasferitosi alla Questura di Vicenza.

Il dr. Daniele CAPONE, 34 anni, si è laureato in Giurisprudenza nel luglio 2011 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per poi conseguire la specializzazione per le professioni legali ed un Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Lo stesso vanta nel suo curriculum diverse esperienze lavorative.

Dal dicembre 2013, data del suo ingresso nella Polizia di Stato, al dicembre 2015 ha frequentato il Corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Assegnato alla Questura di Asti nel gennaio 2016, ha ricoperto dapprima l’incarico di Dirigente dell’U.P.G.S.P. e successivamente quello di Dirigente Digos.

Alla Dott.ssa PICCITTO ed al Dr. CAPONE vanno il benvenuto e gli auguri del Questore Dr. Giancarlo CONTICCHIO e di tutto il personale della Polizia di Stato della provincia per i compiti che saranno chiamati a svolgere durante la permanenza presso la Questura di Campobasso