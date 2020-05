Covid 19, giornata di ripartenza buona anche per i contagi: un nuovo positivo ma arrivano 3 tra guarigioni e dimissioni dei rom di Campobasso

Su 48 tamponi processati nel lunedì della ripartenza arrivano risultati incoraggianti dal Molise. Nessuno dei due cluster rom, né Campobasso, né Termoli hanno visto incrementi di casi. Un solo nuovo positivo finisce nella tabella del Molise e riguarda San Martino in Pensilis. La persona in questione era già positiva ma ricoverata in altra Regione. C'è anche un guarito di Campobasso ed è il primo del cluster dei 91 rom contagiati. Altri due sono stati dimessi dal reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso.

In totale su 11322 tamponi processati, 10900 sono negativi e 422 positivi. I casi attivi sono 215.

I ricoverati in ospedale scendono a 11 dai 13 di ieri e si trovano 2 in terapia intensiva e 9 in malattie infettive. I guariti salgono a 164. Gli asintomatici a domicilio dall' inizio della pandemia sono 225: 21 dimessi e 204 mai ricoverati. I decessi sono 22.