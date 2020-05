Lavorare congiuntamente per progettare una ripresa in sicurezza”, questo il pensiero dell’assessore Felice dopo l’incontro con i commercianti ambulanti dei mercati di corso Bucci e via Gammieri

L’assessore alle attività produttive, Paola Felice, ha incontrato nel pomeriggio i rappresentanti degli ambulanti del mercato di Corso Bucci e di via Gammieri, per ragionare con loro sulla situazione riguardante i mercati cittadini, alla luce delle norme di sicurezza sanitaria alle quali è necessario attenersi per poter riprendere le attività.

Da parte dell’Amministrazione e dei rappresentanti di categoria, ci sono state una serie di comuni osservazioni dettate, soprattutto, dalle reali condizioni di sicurezza alle quali i mercati all’aperto devono attenersi e che vanno garantite per il bene di tutti, ambulanti e clientela cittadina.

“La volontà di trovare una comune intesa sulla riapertura dei mercati di corso Bucci e di via Gammieri c’è tutta, - ha specificato l’assessore Felice - ma si è coscienti anche delle oggettive criticità che stanno portando tanti altri settori commerciali ad una modifica delle condizioni di contatto con la propria clientela e che comporteranno anche per gli ambulanti e i mercati all’aperto la necessità di dover affrontare situazioni logistiche sostanzialmente differenti dal passato. Essere consapevoli di questo è importante per poter stabilire, ognuno per quanto di propria competenza, le tappe comuni di una ripresa che però va necessariamente regolamentata, per garantire il completo rispetto della normativa e delle linee guida stabilite in materia. Per ora abbiamo messo sul tavolo una serie di punti su cui lavorare congiuntamente in vista di un nuovo incontro che terremo entro i prossimi giorni di questa settimana. Fino ad allora, i mercati resteranno purtroppo ancora fermi.”