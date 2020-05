Ripresa post Covid: in Molise sarà più veloce per i parrucchieri, saloni pieni fino a luglio

Se per bar e ristoranti la ripresa economica non sarà affatto immediata, non possono dire lo stesso i parrucchieri che hanno riaperto i battenti da ieri.

Oggi, nel secondo giorno di ripresa delle attività, le liste delle prenotazioni sono lunghissime a Campobasso come anche nelle altre città del Molise. C' è chi per ottenere taglio, piega e colore per un appuntamento deve attendere fino a luglio prossimo.

Bene è andata a chi scrive che in periferia a Campobasso, è riuscita ad ottenere un appuntamento per giovedì 28 maggio alle 10. Segno che i parrucchieri come tutti coloro che si occupano della cura della persona potranno rivedere il sole prima di quanto si aspettano.

Vero è che hanno dovuto impiegare molto denaro per munirsi di guanti, mascherine e tutto il materiale igienizzante per garantire le misure anticontagio. Ma aprire e non adeguarsi poteva significare una multa che avrebbe gravato ancora di più sul bilancio fermo ormai da due mesi.

La cura dei capelli viene considerata in una società come questa quasi come mangiare. Una cosa senza la quale non si può uscire nemmeno di casa e non ci si può presentare in società.

Ecco perché è prevedibile che i parrucchieri e gli estetisti avranno una ripresa più veloce rispetto alle altre attività rimaste chiuse finora. Forse con la persona a posto riprenderanno anche ad essere frequentati bar e ristoranti. La ripresa sarà lunga ma parte dall'estetica. E in una società basata sull'immagine era quasi scontato aspettarselo. Anche per chi sostiene che non è poi così importante.