Direzione PD sulla sanità telematica, no a Toma commissario

La direzione Pd Molise di oggi ha visto la partecipazione straordinaria del sottosegretario alla sanità Sandra Zampa, l'ex Ministro alla Salute Beatrice Lorenzin e Stefano Manai responsabile nazionale per la Formazione sanitaria.

"Abbiamo discusso - ha sottolineato il segretario Facciolla- della scrittura del nuovo POS e del bisogno di investimenti mirati per riportare la Salute al suo ruolo centrale.

Noi, dal canto nostro abbiamo fatto presente la preoccupazione per la mancata separazione tra ospedali covid e non covid in Molise.

Si è discusso del tema del commissariamento e abbiamo valutato in maniera non del tutto positiva l'esperienza del commissariamento in Molise.

Rispetto a questo tema abbiamo ribadito come il presidente Toma sia completamente inadeguato a ricoprire il ruolo di commissario alla Sanità della nostra regione.

Potersi confrontare con i nostri rappresentanti nazionali su temi fondamentali, poter avere un dialogo costante e di alta qualità, notare l'attenzione alle realtà regionali e sapere di poter interloquire con loro in un dialogo continuo ci rende particolarmente orgogliosi di far parte di una comunità come questa che pone il lavoro e la salute come priorità per far ripartire il Paese".