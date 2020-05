Covid 19, tre nuovi positivi tra cui un rom di Campobasso: 92 del cluster, 194 attivi e 426 totali

Su 363 tamponi processati nella giornata di oggi il bilancio é di tre nuovi positivi. Uno di Campobasso del cluster rom, uno sempre di Campobasso ma rientrato da fuori Regione e uno di Castellino del Biferno sempre rientrato da fuori Regione. Il cluster Rom di Campobasso sale a 92 positivi.

Ci sono però anche 9 guarigioni di cui 4 di fuori regione assistiti dalla sanità molisana: 3 di Campobasso, 1 di Termoli, 1 di Ferrazzano, 1 di Pietravairano, 1 di Casalnuovo di Napoli e 2 di Sannicandro Garganico. Resta un solo residente di fuori Regione tra i casi attualmente positivi.

In totale su 12616 tamponi processati e 443 tamponi di controllo il risultato generale è questo: 11747 tamponi negativi, 426 positivi e 194 casi attivi. Le guarigioni salgono a 191.

Si aggrava la posizione dei ricoverati in ospedale. Sono 10, uno in più di ieri ed è un rom del cluster di Termoli. In totale sono 2 in terapia intensiva e 8 in malattie infettive. 203 le persone positive isolate: 184 mai ricoverate e 19 dimesse dagli ospedali. 22 i decessi.