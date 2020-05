Covid 19, un positivo a Campobasso e 5 guariti: 183 casi attivi, 209 guariti e 432 totali

Su 209 tamponi processati nella giornata di oggi un nuovo positivo di Campobasso. Ma a un positivo rispondono altri 5 guariti di cui 3 di Campobasso, 1 di Termoli e 1 di Montenero di Bisaccia.

Cambia anche la situazione dei ricoveri al Cardarelli di Campobasso. Un rom è stato ricoverato oggi in malattie infettive, mentre altri tre rom sono stati dimessi. Il carico sul Cardarelli è questo: 2 in terapia intensiva e 6 in malattie infettive con un totale di 8 persone ospedalizzate.

Questa la situazione generale : su 13226 tamponi processati di cui 475 di controllo 12319 sono negativi e 432 positivi. I casi attuali sono 183. Il totale dei guariti ammonta a 209. Sono invece 193 gli asintomatici a domicilio di cui 175 mai ricoverati e 18 dimessi degli ospedali ma ancora positivi.

I cluster rom sono fermi a 93 casi a Campobasso e 13 su Termoli. In totale sono 106.

I morti sono 22.