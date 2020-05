Covid 19, in Italia il virus continua ad arretrare: Molise medaglia d' oro per percentuale aumento dei contagi

I dati presenti sul Molise sull' aumento del contagio sono ancora quelli di ieri, che parlavano di 5 positivi in più. E questo è bastato per far schizzare ancora una volta il Molise in testa alla percentuale di aumento dei contagi. Nonostante sugli attuali 183 casi attivi, 114 sono concentrati tutti su Campobasso di cui 93 al cluster rom. Essendo i numeri contenuti basta anche un aumento di 3 - 5 contagi per essere primi nell' aumento percentuale. Tutto mentre in Italia il virus continua ad arretrare.

#AttualmentePositivi: 57.752

#Deceduti: 32.735 (+119, +0,4%)

#DimessiGuariti: 138.840 (+2.120, +1,6%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 572 (-23, -3,9%)

#Tamponi: 3.391.188 (+72.410)

#Totale casi: 229.327 (+669, +0,3%)

#Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri:

#Molise +1,17%

#Basilicata +1,02%

#Lombardia +0,51%

#Liguria +0,40%