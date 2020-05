Covid 19, zero positivi e 5 guariti tra Campobasso, Belmonte e Poggio Sannita

89 nuovi tamponi sono stati processati nella giornata di oggi. Con il risultato di 0 positivi e 5 guariti: 2 di Campobasso, 2 di Belmonte del Sannio e 1 di Poggio Sannita.

Fermo il numero di ricoverati in ospedale: 2 in terapia intensiva e 6 in malattie infettive.

I tamponi processati sono 13315 di cui 12387 negativi e 432 positivi. Quelli attuali sono 178 mentre i guariti sono 214. I deceduti restano 22.

Da domani intanto parte la campagna Asrem e della Protezione civile nazionale che prevede 5mila test sierologici in 51 comuni molisani. I positivi saranno inviati a tampone