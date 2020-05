Scuola, parola di Giuseppina Occhionero (Italia Viva) : ottima la mediazione col Governo, nessuno studente rimanga indietro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Ottime notizie dal Governo sulla mediazione raggiunta nella notte che valorizza il merito della scuola con concorsi ancora piu' qualificanti perche' senza quiz a crocette".

Lo ha dichiarato l'onorevole di Italia Viva Giuseppina Occhionero secondo la quale "Ora è necessario proseguire il lavoro per l'avvio del prossimo anno scolastico. Ribadisco l'importanza di cominciare dai lavori di edilizia scolastica per rimettere a posto ed ampliare gli spazi; la necessità di tutelare le scuole paritarie. Bisogna impegnarsi affinché nessuno studente rimanga indietro e venga garantita la tutela della salute dei nostri ragazzi e dei docenti ripristinando il benessere emotivo e relazionale dei nostri figli, come ci chiedono tantissimi genitori. Sono aumentati i disturbi di insonnia, legati all'ansia e alla paura, e troppi ragazzi disabili sono rimasti isolati. Italia Viva ha presentato diversi emendamenti a sostegno degli studenti. Avanti tutta!".