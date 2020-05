Covid 19, in Molise come in Italia il virus arretra

Campobasso con i suoi 111 casi continua a essere il punto nevralgico del Covid in Molise. Nonostante tutto la Regione inizia a trovarsi nella curva discendente dove i malati ( 174 in totale) sono meno dei guariti ( 217) e la cifra dei decessi fortunatamente non si sposta dal numero 22 da giorni. Con il contagio 0 é uscita anche dalla rosa delle regioni con il maggior numero dei contagi.

Ma ecco come va la situazione nazionale.

#AttualmentePositivi: 55.300

#Deceduti: 32.877 (+92, +0,3%)

#DimessiGuariti: 141.981 (+1.502, +1,1%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 541 (-12, -2,2%)

#Tamponi: 3.482.253 (+35.241)

#Totalecasi: 230.158 (+300, +0,1%)

#Regioni con la crescita percentuale più alta rispetto a ieri:

#Lazio +0,21%

#Puglia +0,20%

#Liguria +0,18%

#Lombardia +0,17